سماء ملبدة بالغيوم وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

تشهد سماء محافظة شمال سيناء، تكاثر الغيوم بشكل كبير، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة عن أوقات الصباح.

رياح شمالية باردة

واختفت شمس النهار من قبيل عصر اليوم، وانخفضت درجات الحرارة، وهبت رياح شمالية شرقية.

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن التقلبات المناخية مستمرة لمدة ثلاثة أيام مقبلة، مع احتمالية تساقط أمطار على المناطق الساحلية، فيما تشهد المناطق الصحراوية هبوب رياح باردة.

انخفاض الحرارة 5 درجات

وأضاف المرصد المناخي، أن درجات الحرارة سجلت 19 درجة مئوية، منخفضة عن أوقات الصباح بمعدل 5 درجات، والتي سجلت صباح اليوم 24 درجة مئوية.

وأكد مجلس مدينة العريش، أن المجلس في حالة انعقاد تام، واستعدادات، لحتمالية هبوب رياح شديدة وتساقط أمطار.