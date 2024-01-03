طقس غير مستقر اليوم.. و«الأرصاد» تحذّر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد أجواء مائلة للدفء نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال الدلتا ومدن القناة وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومع بداية ساعات الليل يصبح الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 6 حتى 13 ليلا على مدن الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، إلى استمرار تكون الشبورة الكثيفة التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية إلى المحافظات والطرق الداخلية والصحراوية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار على السواحل الشرقية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد أمطار خفيفة اليوم بنسبة لا تزيد عن 30% على السواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

القاهرة 22 13

أكتوبر 23 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 22 9

أسيوط 23 8

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 24 11