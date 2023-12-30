درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود جود معتدل نهارًا، بارد ليلًا، و تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب، وبخاصة في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، في ظل تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وإعتدال درجة الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة جنوب البلاد في فترة النهار، مع إنخفاض درجة الحرارة وجو بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم السبت، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع توقعات بأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شبورة تصل لحد الضباب

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وخاصة من الساعة الـ4 وحتى الـ9 صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل لحد الضباب في بعض المناطق.

طقس اليوم في المحافظات: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث وبنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط ضئيل للرياح لا تتعدى سرعتها 26 كيلو متر في الساعة على فترات متقطعة.

طقس اليوم في المحافظات ودرجات الحرارة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس معتدل نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، حيث تكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، في المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 5 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 11 والعظمى 24