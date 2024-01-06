148 مسجدا ضمن مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» بالإسكندرية

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ«الوطن» أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناءً كاملًا وسليمًا، أطلقت الوزارة مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام، ابتداءً من27 يناير وحتى 8 فبراير 2024.

مشاركة مساجد الإسكندرية

وأشار عبد الرازق، إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية تشارك في مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في الإسكندرية بعدد «148» مسجدًا جديدًا، وتبدأ من يوم الخميس27 يناير، عقب صلاة العصر، على أن يراجع إمام المسجد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات، ومقاصد السور من خلال كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

المساجد المشاركة

وأضاف الشيخ سلامة عبد الرازق، أن هذه المبادرة، ستشهد أيضًا تقديم ما تيسر من تعاليم حُسن الخلق والآداب العامة، وعلى من يرغب في المشاركة التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه ويراجع جداول المساجد كل حسب منطقته، وهي كالتالي: