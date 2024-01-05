رئيس «مصر أكتوبر»: استكمال جلسات الحوار الوطني يعزز حالة الزخم في المجال العام

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني أحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية بمصر، وعكس رغبة القيادة السياسية والرئيس السيسي في جلوس حقيقي على مائدة واحدة تجمع كل أبناء الوطن للتوافق حول الأفضل لوطننا الغالي، موجهة الشكر للرئيس على دعوته لإجراء حوار، موضحة أن استكمال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يعزز من حالة الزخم الذي يشهده المجال العام في مصر، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 .

الحوار الوطني

وقالت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نسبة مشاركة المصريين واحتشادهم أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024، يعكس حالة الانفتاح العام التي تشهدها البلاد بعد الحوار الوطني، مثمنة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء الحوار والذي لولاه ما كنا هنا نتحدث عن حالة حراك حقيقية.

حزب مصر أكتوبر

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الحوار تأتي في ظل أوضاع وأحداث كثيرة وصعبة ومتلاحقة في المنطقة، مما يجعل الجميع في حاجة للجلوس والحوار والمناقشة، منوهة بأن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت العديد من المشكلات والتحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت قبلة حياة لكثير من الملفات التي أهملت لعقود وبشهادة المشاركين في الحوار من مختلف التوجهات.