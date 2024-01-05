«الجيل»: استكمال الحوار الوطني يؤكد اتساع الجمهورية الجديدة لكل الأحزاب

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنه يرى دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني تأكيد على اتساع الجمهورية الجديدة في ولايته الجديدة لكل أبناء الوطن وأحزابه من مختلف التيارات الفكرية والسياسية واستمرار فتح المجال العام فيها بما يحقق حرية الرأي والرأي الآخر وتمكين الأحزاب من أداء دورها طبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد أن النظام السياسي في البلاد يقوم على تعداد الأحزاب.

وأشار رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أهمية أن تشمل كلمة الرئيس السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الدعوة للحوار الوطني لأنه تؤكد مكانة الحوار في فكر الرئيس وثقته في الدور الذي من الممكن أن يلعبه في إيجاد حلول من غير الصندوق للأزمات والمشاكل التي قد تطرأ على المجتمع وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف، أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في تحريك حياتنا الحزبية والسياسية ويرجع إليه الفضل في حالة الحركة والإيجابية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى الأحزاب السياسية نجحت في قيادة الشارع المصري وتعبئة الناخبيين مما جعل الإقبال على التصويت غير مسبوق وكان الشكل العام مشرف لمصر أمام كل المتابعين من العام الخارجي.

وأكد «الشهابي» أن جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كانت ثرية جدا وكانت المخرجات التي جرى رفعها للرئيس بها حلول غير نمضية للمشاكل التي يعاني منها الوطن.

وتابع، أن حزب الجيل يستعد للمرحلة الجديدة من الحوار الوطني بإعادة دراسة باقي القضايا الـ113 التي لم نناقشها جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المشكلة للحوار الوطني، منوها بأن من أهم الملفات التي يرى حزب الجيل لها أولوية في مناقشات اللجان ملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية وملف إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ لمهام العضوية.

وأضاف ناجي الشهابي إلى أن من أهم ملفات المحور الاقتصادي الذي يرى حزب الجيل أن تكون على مائدة طاولة المناقشات ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها وجعل مصر مصنعا عالميا أيضا ملف إنشاء وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج وتوفير التمويل لها بقروض ميسرة وبفائدة بسيطة، مشددًا «الشهابي» على أن استكمال استصلاح 2.5 مليون فدان سيكون على رأس أولويات حزب الجيل واهتماماته.