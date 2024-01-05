محمد فايز فرحات: الحوار الوطني أحد أدوات عملية الإصلاح الشاملة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار يعد من بين أدوات عملية الإصلاح الشاملة، مشيرًا إلى أنه ساهم في تشكيل المشهد الحضاري الذي قدمه المصريون وشاهدناه خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

مكاسب الحوار الوطني

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني نجح في تحقيق العديد من المكاسب السياسية منذ دعوة الرئيس السيسي إليه خلال حفل إفطار الأسر المصرية في أبريل 2022، موضحا أن هذه المكاسب تحققت خلال مسيرة الحوار من خلال الجلسات الخاصة بمجلس الأمناء، إلى جانب الجلسات العلنية والمتخصصة.

وأكد «فايز»، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز عدد من القيم المهمة التي تراجعت داخل المجتمع المصري بشكل عام، وبين القوى السياسية بشكل خاص، مشيرا إلى أن الحوار عزز من قيمة الإصلاح بمعناه الشامل داخل المجتمع، السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

المرحلة المقبلة من الحوار الوطني

وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه في تقديره أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني، ستشهد تفاعلاً قوياً لأكثر من سبب، فإلى جانب الدعم الكبير الذي يلقاه الحوار من الرئيس نفسه، نجح الحوار في إرساء قناعة قوية لدى القوى السياسية الوطنية بأهميته، وما اتسم به من منهجية وفلسفة واضحة تحكم عمله، وأهمية البناء على ما تحقق من نجاحات حتى الآن، ومرة أخرى، فإن كل ذلك يعكس الفلسفة الواضحة والمتكاملة التى يعمل بها الرئيس السيسي في مختلف المجالات.