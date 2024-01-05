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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مارسيل سمير: الحوار الوطني نافذة القوى السياسية للتعبير عن الرؤى المختلفة

كتب:

محمد أباظة
10:34 م | الجمعة 05 يناير 2024
مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الحوار الوطني كان نافذة لكل القوى السياسية ومكونات المجتمع المصري للتعبير عن الرؤى في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت «سمير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال المرحلة الأولى من الحوار صدر عدد من التوصيات بعضها تم تنفيذ أثناء جلسات الحوار نفسها مثل موضوع اليخوت أو بعض الأمور المعنية بالاستثمار، هذه رسالة واضحة من القيادة السياسية بجدية الحوار وتنفيذ مخرجاته

وتابعت: نحن على استعداد لانطلاق المرحلة الثانية والتي تأتي بعد انتخابات الرئاسة آلتي شهدت مشاركة غير مسبوقة من الشعب المصري سينعكس هذا على إدارة الحوار من التوسع في الموضوعات المطروحة وخاصة التي تشغل بال المواطنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.