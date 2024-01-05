أحمد العوضي عن إقبال الجمهور على عرض فيلمه بالإسكندرية: «ألف شكر يا إخواتي»

افتتح الفنان أحمد العوضي، وصناع فيلم «الإسكندراني»، الفيلم بمحافظة الإسكندرية، بصحبة الفنان عصام السقا، والمُخرج خالد يوسف، ولاقى عرض الفيلم بسينما «سان ستيفانو» حضورا كبيرا من الجمهور.

ونشر العوضي فيديو عبر إنستجرام لازدحام الجمهور الكبير حوله وعلق على الفيديو قائلًا: «ألف شكر إخواتي الإسكندرانية على الاستقبال، سينما سان ستيفانو».

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‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية، إلى جانب زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر.