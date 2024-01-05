عصام السقا يكشف تفاصيل دوره في فيلم «الإسكندراني»

كشف الفنان عصام السقا، عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم «الإسكندراني»، إذ نجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر بأول ليلة عرض، وسط منافسة شديدة داخل شباك التذاكر.

تفاصيل مشاركة عصام السقا في فيلم «الإسكندراني»

وأضاف «السقا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية تدعى «زكي الإسكندراني»، ويلازم بطل العمل «بكر الإسكندارني»، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويسعى معه للبحث عن طموحه وتحقيقه في رحلة سفر طويلة، وبعدها يعودان بشكل أقوى لاستعادة حقوقهما.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار أكشن درامي، حول شخصية بكر الإسكندراني، الذي يعيش بالإسكندرية ويواجه صراعات مع والده فيقرر السفر والعمل بعيدًا عنه، وتتحول حياته بدرجة كبيرة.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، زينة، محمد صلاح آدم، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين من إخراج خالد يوسف وقصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.