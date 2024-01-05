صانع عطور محترف يكشف مفاجأة عن الياسمين المصري.. يمثل 80% من إنتاج العالم

الياسمين هو عنصر أساسي في صناعة وإنتاج العطور بالعالم، واستطاعت مصر أن تحتل المراكز الأولى في الإنتاج العالمي من زهرة الياسمين إلى جانب دولة الهند، وذلك من خلال قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي اشتهرت بزراعته وتصديره للخارج لصناعة أشهر العطور العالمية خاصة «العطور الفرنسية».

ذاع صيت قرية شبرا بلولة في مختلف دول العالم، إذ عُرفت بزراعة الياسمين، وانبهر بها العديد من صناع العطور المحترفين منهم بدر محمد الحرقان الذي عبر عن مدى إعجابه بالياسمين المصري خلال لقائه بموقع «thmanyah»، مشيرا إلى أن الياسمين الموجود بالعالم 80% منه يخرج من مصر و20 % من الهند: «أنا كنت في مصر قبل سنة وتخيل أني الياسمين اللي موجود في العالم 80% منه بيطلع من مصر و20 % من الهند وتحديدا في القرية الصغير اللي اسمها شبرا بلولة روحت عندهم هناك وهما عندهم كنز كبير وشاطرين في الزراعة بتاعته».

موسم حصاد الياسمين في مصر

على امتداد ثلاثة أشهر، بداية من شهر يوليو حتى نوفمبر من كل عام، يبدأ موسم حصاد الياسمين في قرية شبرا بلولة، إذ مثل تلك الفترة سنوياً، يتدفق مئات المصريين إليها للمشاركة في موسم حصاد الياسمين، وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليهم.

وثق الكثير من المصورين بعدسه كاميراتهم حصاد أهالي قرية شبرا بلولة أثناء حصادهم لأزهار الياسمين التي تفوح رائحتها في أرجاء القرية، كان من بينهم المصور الشاب أحمد عماد الذي وصلت صوره للصحف العالمية منها صحيفة «بي بي سي» البريطانية، وتصدر بصوره أحد المانشيتات الصحفية بها، وينتظر أهالي القرية شبرا بلولة موسم حصاد الياسمين بفارغ الصبر كل عام، لأنه يعتبر مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر.