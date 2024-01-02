موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الأول الثانوي في محافظة الغربية.. 37 ألف جهاز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، موعد استلام التابلت 2024 الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي بمختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

وكشف المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن موعد استلام التابلت 2024 بمختلف المدراس على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، للطلاب والطالبات في الصف الأول الثانوي وعدد أجهزة التابلت 2024.

موعد تسليم التابلت 2024 محافظة الغربية

وأشار «حسن» إلى أن عدد أجهزة التابلت 2024 نحو 37 ألف جهاز تابلت وسيتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي وذلك فور استلام المديرية لها والمقرر خلال الأسبوع الجاري، ويعقب ذلك تسليمها إلى الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة، والتي تسملها إلى المدارس والتي تعمل على تفعيلها وتسلميها إلى الطلاب والطالبات.

استلام التابلت 2024.. استعدادات الامتحانات

وانهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والعمل على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنياً لأبنائنا التفوق والنجاح والتميز.