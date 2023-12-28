محافظة الغربية ترفع الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ إلى الدرجة القصوى

تواصل مجالس المدن بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في رفع نواتج موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها مدن المحافظة، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بشوارع القرى.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمراكز المحافظة، للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه، لضمان عدم إعاقة حركة السير في الشوارع.

رفع درجة الاستعدادات

وأشار رحمي، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع متابعة تمركز سيارات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقًا، مشيرًا إلى أنّه قرر تعطيل الدراسة والامتحانات العملية، اليوم، بمدارس المحافظة كافة لسوء الأحوال الجوية.

انعقاد دائم لغرفة العمليات

وأكد المحافظ، تلقي غرفة العمليات المركزية، البيانات على مدار الساعة، واستمرار الغرفة في الانعقاد بشكل دائم، للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتستقبل شكاوى المواطنين كافة، الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.