«الحرية المصري»: إعادة إحياء الحوار الوطني يعبر عن وجود إرادة سياسية

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، إن إعادة إحياء الحوار الوطني، يعبر عن وجود إرادة سياسية كبيرة خاصة في وجود انفتاح سياسي على جميع الأطياف والأصعدة، وتحقيق نجاح كبير للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.

الحوار الوطني وإثراء الحياة السياسية

وأكد «مهنى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، يأتي تأكيدا على استكمال المرحلة السياسية التي شهدتها البلاد والتي ساهمت في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام غير المسبوقة التي فاجأنا بها العالم بأكمله.

تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وتم رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والاخذ بها.

وأشار «مهنى»، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التي جرى الإعلان عنها سواء في الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الأخذ بها، وسوف يتم الإعداد للمرحلة القادمة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلي الحزب بالحوار الوطني.

وتابع: «أن مصر لديها عدة محاور سياسية تسير بها نحو مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعد استكمال جلسات مؤتمرات منتدى العالم للشباب ومحاولة إيصال الصدى السياسي له إلى جميع دول العالم».