«المستقلين الجدد»: استمرار الحوار الوطني خطوة مهمة لإنجاز القضايا المتبقية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني نقلة نوعية للحياة السياسية في مصر، مؤكدا على أن الحوار الوطني والذي بدأ منذ عام ونصف هو نقلة نوعية للحياة السياسية في مصر حققت الكثير من الأهداف بعد جهد مضني وعمل شاق.

الحوار الوطني

وأضاف عناني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جلسات الحوار الوطني والتي تمت إذاعتها جميعها تؤكد على أنه لا خطوط حمراء في المناقشات وأن الأمر كان متاح لدراسة كل ما هو مقترح مفيد في القضايا التي تم طرحها.

ويرى رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما تم رفعه من توصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من القضايا التي تم مناقشتها تؤكد أن هناك عمل مضني وأن عدم القدرة على حسم كل القضايا على رأي واحد يؤكد احترام الحوار لكل الآراء وتنفيذ مبدأ أنه لا مغالبة في الحوار الوطني.

حزب المستقلين الجدد

وأكد على اتفاق الحوار الوطني علي بعض القوانين ومشاريع القوانين في الملفات المختلفه هو من المكاسب التي تم حصدها من الحوار.

واستكمل، ان استمرار الحوار سيكون خطوة مهمة لانجاز ما تبقى من قضايا، وكذلك الحفاظ على حالة الاصطفاف الوطني الذي تعيشه الدولة المصرية في الفترة السابقة ويطمح الجميع في استمراره.

ولفت، إلى أن تأكيد الرئيس علي أهمية استمرار الحوار الوطني كتحد المسارات الاستراتيجية للدولة سيكون له أكبر الأثر في قوة الحوار واستمراريته نحو تحقيق الهدف من الدعوة إليه.