رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«المستقلين الجدد»: استمرار الحوار الوطني خطوة مهمة لإنجاز القضايا المتبقية

كتب:

محمد أباظة
10:48 م | الجمعة 05 يناير 2024
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني نقلة نوعية للحياة السياسية في مصر، مؤكدا على أن الحوار الوطني والذي بدأ منذ عام ونصف هو نقلة نوعية للحياة السياسية في مصر حققت الكثير من الأهداف بعد جهد مضني وعمل شاق.

الحوار الوطني

وأضاف عناني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جلسات الحوار الوطني والتي تمت إذاعتها جميعها تؤكد على أنه لا خطوط حمراء في المناقشات وأن الأمر كان متاح لدراسة كل ما هو مقترح مفيد في القضايا التي تم طرحها.

ويرى رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما تم رفعه من توصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من القضايا التي تم مناقشتها تؤكد أن هناك عمل مضني وأن عدم القدرة على حسم كل القضايا على رأي واحد يؤكد احترام الحوار لكل الآراء وتنفيذ مبدأ أنه لا مغالبة في الحوار الوطني.

حزب المستقلين الجدد

وأكد على اتفاق الحوار الوطني علي بعض القوانين ومشاريع القوانين في الملفات المختلفه هو من المكاسب التي تم حصدها من الحوار.

واستكمل، ان استمرار الحوار سيكون خطوة مهمة لانجاز ما تبقى من قضايا، وكذلك الحفاظ على حالة الاصطفاف الوطني الذي تعيشه الدولة المصرية في الفترة السابقة ويطمح الجميع في استمراره.

ولفت، إلى أن تأكيد الرئيس علي أهمية استمرار الحوار الوطني كتحد المسارات الاستراتيجية للدولة سيكون له أكبر الأثر في قوة الحوار واستمراريته نحو تحقيق الهدف من الدعوة إليه.

اقرأ المزيد:

مارسيل سمير: الحوار الوطني نافذة القوى السياسية للتعبير عن الرؤى المختلفة

«الجيل»: استكمال الحوار الوطني يؤكد اتساع الجمهورية الجديدة لكل الأحزاب

محمد فايز فرحات: الحوار الوطني أحد أدوات عملية الإصلاح الشاملة

مخرجات «الحوار الوطني» السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدخل حيز التنفيذ
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.