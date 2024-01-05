عاجل.. اتحاد جدة يكشف مفاجأة جديدة بشأن محمد الشناوي

كشف مصدر داخل نادي اتحاد جدة السعودي عن مفاجأة بشأن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي بعدما ترددت أنباء عن نية النادي السعودي بتقديم عرض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وقال المصدر: «بالفعل النادي يفكر في التعاقد مع حارس جديد خاصة أن البرازيلي جروهي سيرحل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن لا تفكير في محمد الشناوي بالوقت الحالي لأننا نفكر في حارس أوروبي رفقة عبد الله المعيوف».

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال خلال تصريحاته الإذاعية منذ أيام: «الاتحاد السعودي رسميا خلال أيام سيعلن عن رحيل جروهي بشكل رسمي هناك احتمالية كبيرة جدا أن يكون فيه مفاوضات من الاتحاد مع الأهلي الذي ينتظر اتصالا رسميا من أحد الأندية السعودية وسيوافق لو كان العرض مغريا ومجزيا بما يكفي ».

ويعد عبد الله المعيوف الحارس الأول للاتحاد حاليا فيما طلب مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق ضم حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي.

محمد الشناوي يتلقى عرضا من ضمك السعودي

وتلقى محمد الشناوي عرضا عن طريق المقربين منه من جانب نادي ضمك السعودي ولا يمانع النادي الأهلي من رحيله في حال تلقى العرض بشكل رسمي وكان مجزيا ويليق باسم الحارس والنادي، خاصة وأن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في استمرار اللاعب إلا أن رغبته هي الرحيل وبدء تجربة جديدة.

وأكد مصدر من نادي ضمك السعودي في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن محمد الشناوي أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بأنه يرغب في بدء تجربة جديدة خارج الدوري المصري.