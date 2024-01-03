تطور مفاجئ في مفاوضات الشناوي مع ضمك السعودي.. رغبة الحارس حسمت الموقف.. عاجل

كشف مصدر مسؤول داخل نادي ضمك، عن تحرك رسمي من جانب المسؤولين بالنادي السعودي من أجل ضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت بالفعل في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: بدأنا بالفعل الحديث الرسمي مع النادي الأهلي من أجل ضم محمد الشناوي، الأمور التفاوضية لازالت بعيدة لن نقول بأننا نستطيع حسم الأمر في أيام قليلة، الجميع يعلم قيمة الحارس لدى النادي الأهلي.

وتابع: الحارس أبدى مرونة في المفاوضات قبل الدخول في مفاوضات مع ناديه ويريد الانضمام لنا، وحسم موقفه برغبته في خوض تجربة الاحتراف، الأمر الآن يتوقف على النادي الأهلي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد خلال الساعات الماضية بأن النادي الأهلي سيصل له عرض رسمي من نادي سعودي من أجل ضم الشناوي، مشيرا إلى آن المسؤليين سيوافقون على العرض في حال كان مغريا ومجزيا، مشددا بأن الشناوي يرغب في تجربة جديدة والإدارة تحترم ذلك.