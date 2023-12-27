عاجل.. «ترانسفير ماركت» يفجر مفاجأة بشأن مصير محمد الشناوي (صورة)

فجَّر موقع ترانسفير ماركت، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، مفاجأة بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي خلال الفترة الماضية في ظل احتياج أندية النصر والاتحاد وضمك لحارس مرمى.

وذكر ترانسفير ماركت، في بروفايل محمد الشناوي، أن هناك 3 أندية مهتمة بالتعاقد مع محمد الشناوي وضمه للدوري السعودي، وهي كل من اتحاد جدة والذي يعاني في حراسة المرمى خلال الفترة الماضية، وكذلك النصر والذي يعاني أكثر في حراسة المرمى وطلبت جماهيره في أكثر من مناسبة ضم حارس جديد.

فيما كان النادي الثالث ضمك والذي أكدت مصادر من داخل النادي السعودي للوطن سبورت بأن بالفعل حدث جس نبض بالنسبة للحارس.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير محمد الشناوي عقب نهاية بطولة السوبر المصري، حيث يعتبر الاتجاه الأقرب عدم التفريط في خدمات أحد أهم حراس قارة أفريقيا، خاصة وأن النادي الأهلي يريد الاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.