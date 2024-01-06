انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالوادي الجديد للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم، في عدد من المناطق التابعة لمركز ومدينة الخارجة، لأعمال الصيانة الدورية.

وأكد بيان صادر عن هندسة الكهرباء بمدينة الخارجة، أن انقطاع الكهرباء يبدأ من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر مساء، بسبب إجراء الصيانة في المحولات الكهربائية.

أماكن انقطاع الكهرباء في مركز الخارجة

وأضاف البيان، أن الأماكن التي تشهد انقطاع الكهرباء تشمل منطقة مجلس مدينة الخارجة ومنطقة مستشفى السلام ومنطقة عمارة الأوقاف وما حولها بمدينة الخارجة، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة.

حملة صيانة مكبرة في الوادي الجديد

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بشن حملة مكبرة خلال الأيام القليلة الماضية بكل مراكز المحافظة الخمسة وقُراها لاستهداف صيانة أعمدة الإنارة واستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة.

كما استهدفت الحملة تغيير كشافات الإنارة المعطلة وتركيب كشافات جديدة في نطاق أماكن المدارس والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن البعيدة عن الكتل السكانية وإنارتها ليلاً.