عاصفة قوية تضرب أستراليا.. تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 100 ألف منزل

في ليلة عيد الميلاد، واجهت شمال أستراليا عواصف رعدية شديدة أدت إلى وفاة امرأة وتركت أكثر من 100 ألف منزل بدون تيار كهربائي، بحسب ما ذكرت صحيفة «الجارديان». البريطانية.

وأعلنت خدمة الإسعاف في مدينة كوينزلاند، اليوم الثلاثاء، أن امرأة تبلغ من العمر 59 عاما لقيت حتفها بسبب سقوط شجرة عليها في إحدى الشوارع في جولد كوست.

وأفادت شركة «إنرجكس» للطاقة، بأن العاصفة التي ضربت بريزبين، عاصمة كوينزلاند، ومدينة جولد كوست الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوبًا منها، تسببت في أضرار كارثية وسقوط أسلاك الكهرباء.

