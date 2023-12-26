عاصفة قوية تضرب أستراليا.. تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 100 ألف منزل

في ليلة عيد الميلاد، واجهت شمال أستراليا عواصف رعدية شديدة أدت إلى وفاة امرأة وتركت أكثر من 100 ألف منزل بدون تيار كهربائي، بحسب ما ذكرت صحيفة «الجارديان». البريطانية.

العاصفة تضرب بريزبين

وأعلنت خدمة الإسعاف في مدينة كوينزلاند، اليوم الثلاثاء، أن امرأة تبلغ من العمر 59 عاما لقيت حتفها بسبب سقوط شجرة عليها في إحدى الشوارع في جولد كوست.

وأفادت شركة «إنرجكس» للطاقة، بأن العاصفة التي ضربت بريزبين، عاصمة كوينزلاند، ومدينة جولد كوست الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوبًا منها، تسببت في أضرار كارثية وسقوط أسلاك الكهرباء.

800 خط كهرباء عن الخدمة

وبحسب شركة إنرجكس للطاقة، تسببت العاصفة في خروج أكثر من 800 خط كهرباء عن الخدمة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 120 ألف منزل.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الشركة قائلة: «من الصعب أن نعبر عن حجم الدمار الذي تسببت فيه العاصفة، ولكن بعض العملاء قد يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام. نحن نشهد أضرارًا واسعة النطاق وكارثية تشبه حجم إعصار».

Twenty Sydney SES rescues as storms lash the state and homes inundated.#Australia #Strom pic.twitter.com/3FPwpnLgJw — Iyarkai (@iyarkai_earth) December 24, 2023

عواصف رعدية شديدة

وأشارت الشركة إلى أنها تتلقى تقارير عن المزيد من الأضرار بشكل مستمر، حيث تصل تقارير جديدة عن الدمار كل دقيقة.

وفيما يتعلق بالتوقعات الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن المنطقة قد تشهد في وقت لاحق يوم الثلاثاء عواصف رعدية شديدة، مصحوبة برياح عاتية وسقوط حبات برد كبيرة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.

وفي إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من خطر فيضان نهر يقع بالقرب من جولد كوست.