حسين حمودة: طه حسين تجاوز مستحيلات كثيرة بقدرات فردية وإرادة ومساعدات

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن طه حسين أحد الرائين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي.

مستحيلات كثيرة تجاوزها طه حسين

وأضاف «حمودة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كان هناك مستحيلات كثيرة تجاوزها طه حسين سواء بقدرات فردية أو إرادة أو مساعدات في السياق العام في هذا الوقت، وكان على رأسها زوجته التي ساعدته في حياته، وجزء كبير كان مساعدات فردية في تدريب ذاكرته لا تصدق، وحول ذاكرة اللمس بالنسبة له لقدرات مزهله، وطه حسين أحد الرائين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي، وكان حسن عبدالمنعم من كوادر التليفزيون كان يحكي عن المناصب التي ترأسها طه حسين، كان طه حسين يقف بعد الاجتماعات ويسلم على الجميع وبمجرد المرور أمامه كان يردد اسم الشخص قبل أن يخبره بنفسه».

طه حسين كان يمتلك تأثيرًا جعل منه رمزا

وتابع: «كان الجميع مستغرب من هذه الحكاية، وكان يريد اختباره فكان يكررها فيرد طه حسين عليه: هتهزر يا حسن، وفي السياق العام الذي ارتبط بثورة 19 وما أحدثته في الأدب والإبداعات والفنون وفي الفن التشكيلي، كان هناك مجتمع يقوم وينهض، وكل هذه العوامل والعناصر ساعدته، والتجربة التي طرحها تم مواجهتها بصعوبات كثيرة، والتفكير فيها يحتاج إلى إعادة نظر تجاه تقبل الأفكار الجديدة بشكل عام واختبارها والدخول لها بدون رفض مسبق، وعدد كبير من الكتابات النقدية هاجمت طه حسين دون قراءة كتاباته، وطه حسين كان يمتلك تأثيرًا جعل منه رمزا ممتدا عبر السنين».