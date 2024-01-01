سعيد توفيق لـ«الشاهد»: الإبداع الفني ينعكس ويوثر في وعي الأشخاص

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّ الخلل في ذائقة المتلقي يبدأ من المبدع، موضحا أن عملية الإبداع الفني تخلقها ظروف حضارية واجتماعية وسياق معين.

وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السياق الذي كان فيه أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وكبار المطربين لم يكن منفصلا عن السياق المجتمعي والأدبي العام، الذي كان يحفل برموز مصرية كبيرة مثل طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ.

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أنّ الإبداع الفني للمبدع يترتب عليه نظريات جمالية ونقدية تنعكس على وعي الناس وتلقيهم للفن ما يؤثر في الفنان في نهاية المطاف، أي أنها عملية دائرية مترابطة.

وواصل: «الفن يخلق جمهوره، لذلك، الجمهور الذي ينتمي إلى الماضي ويسمع عبدالوهاب لا يستطيع أن يسمع بعض الألوان الغنائية المنتشرة الآن».