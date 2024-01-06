حسين حمودة: نصر حامد أبو زيد كان يحاول الاجتهاد في وقت أُغلقت أبوابه

أكد حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، أن الدكتور والمفكر نصر حامد أبو زيد، عاش فترة طويلة من حياته في معاناة بسبب تعنت البعض ضده بسبب أفكاره، عندما تقدم للحصول على درجة الأستاذية فى تسعينيات القرن العشرين، قائلاً: «إحنا كنا قدام باحث في علوم القرآن لو لا من قطع عليه الطريق واستخدم حيلة في تكفيره وأنه ضد الإسلام والقرآن».

التعاطي مع الدكتور نصر أبو زيد لم يكن عادلا

وأضاف «حمودة»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، التعاطي مع الدكتور نصر أبو زيد لم يكن عادلاً بالكامل فيها، حيث دخل فيها الدكتور عبدالصبور شاهين وهو أحد وجهات تيار الشكل الديني، وكان يحاول أبو زيد أن يجتهد في فترة كانت أغلقت أبواب الاجتهاد.

وتابع: «إلى جانب ذلك كان هناك نوع من أنواع التوظيف السياسي من التيار الديني، وهو نوع من الاختبار اللي بيحاولوا يأكدوا فيه حضورهم ونفوذهم»، متابعا: «الدليل على ذلك أن من قامت عليه هذه الحملة كان من خارج الجامعات وبالتالي الموضوع خرج عن الدايرة اللي بدأ فيها أنها دائرة أكاديمية وإنه كان بيقدم أبحاث للترقية.. فتم تصعيد الموضوع بمنظور يرى أنه اختبار للقوي، من سينتصر على من ووقع أبو زيد الضحية».