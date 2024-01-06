محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول للحرب على غزة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح البري لم يغلق أبوابه أبدا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من المعبر بشكل يومي.

وأضاف «شوشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أثناء تفقده معبر رفح البري خلال الساعات الماضية، أن بوابة معبر رفح لا زالت هي بوابة العبور للمساعدات الإنسانية العاجلة الطبية والغذائية والإيوائية رغم محاولات الجانب الإسرائيلي عرقلة وصول تلك المساعدات.

شوشة: لن نتوقف عن إرسال المساعدات

وأكد محافظ شمال سيناء أن المساعدات التي تقدمها مصر لم ولن تتوقف حتى إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا سياسية وتنفيذية على كل الأصعدة لمحاولة وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب التي تحصد أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وتابع أن مدينة العريش بها آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية، وتستعد للدخول إلى قطاع غزة إلى جانب استمرار مستشفيات شمال سيناء بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد في استقبال المصابين من داخل غزة عبر معبر رفح البري.