فضيحة تضرب جيش الاحتلال.. «القبض على ضابط إسرائيلي اعتدى على زميلته»

ضربت فضيحة جديدة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما احتجزت الشرطة العسكرية الإسرائيلية ضابطا لاستجوابه بتهمة أخلاقية.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية احتجزت الشرطة العسكرية الضابط لاستجوابه، ويدرس قادته إيقافه عن المنصب.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عن الواقعة جاء فيه: «المسألة قيد التحقيق من الشرطة العسكرية ونحن ممنوعون من التعليق على تفاصيلها وسنتعاون مع كل ما هو مطلوب».

وكشفت منشورات أخرى لجيش الاحتلال عن تفاصيل الجريمة، حيث تم التحقيق مع ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي للاشتباه في قيامه بأعمال غير لائقة ضد جندية، حيث اغتصب الضابط زميلته الجندية في الوحدة العسكرية.

وصل ضباط الشرطة العسكرية إلى الوحدة واحتجزوه للاستجواب ومن المتوقع أن يتم إيقافه عن منصبه.

الضابط يعمل في وحدة جالي

وكشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التفاصيل قائلًا: «تم التحقيق مع ضابط في وحدة جالي التابعة للجيش الإسرائيلي مع تحذير للاشتباه في ارتكاب أعمال غير لائقة مع جندية، التحقيق في مراحله الأولى ولا يمكن تقديم تفاصيل عنه».

وكتب قائد مشاة البحرية الإسرائيلية، داني زاكين، في رسالة إلى الجنود والمجندات قائلًا : «التحقيق مع ضابط في المحطة للاشتباه في قيامه بأعمال غير لائقة، وبطبيعة الحال في مثل هذه القضية الحساسة، يتم إجراء التحقيق والأحداث المحيطة حتى الآن خلف الكواليس، وحتى الآن من الأفضل عدم نشر شائعات أو تخمينات لا أساس لها من الصحة، أنا وموظفو المحطة المعنيون نساعد وزارة الدفاع في التحقيق».