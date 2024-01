قصة نجاح جيمي سيمينوف.. كيف عاد لقروش أمريكا بثروة هائلة في 5 سنوات؟

«كيفن» شاب في مقتبل العمر أحد أبطال النسخة الأمريكية من برنامج shark tank، انتشرت صورته عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد عرض نسخة المصرية والتي تمول المشروعات الشابة، الاسم الذي انتشر مؤخرا لصاحب شركة مولتها أمازون برقم خيالي بدأت من فكرة مراقبة المنزل بكاميرا مرتبطه بالهاتف، القصة حقيقية لكن صاحبها يُدعى جيمي سيمينوف، الذي ظهر لأول في عام 2013 في النسخة الأمريكية لبرنامج shark tank.

قصة جيمي سيمينوف

في البداية بحسب موقع برنامج shark الأمريكي ظهر جيمي سيمينوف كضيف قرش في الموسم العاشر من البرنامج التلفزيوني الشهير، وهو في منصب الرئيس التنفيذي وكبير المخترعين لشركته Ring، التي اشترتها أمازون في عام 2018 تقريبا، بنحو مليار دولار، ليصبح هو القرش المستثمر الضيف الجديد الذي خطف الأنظار في الموسم العاشر من Shark Tank، والذي عُرض في 7 أكتوبر 2018 على قناة ABC.

لم يكن ذلك أول ظهور لـ«سيمينوف» إذ ظهر من قبل في إحدى حلقات Shark Tank في عام 2013، حيث نصب جرس باب الفيديو المزود بتقنية WiFi والذي يسمى «DoorBot»، ولم يعلق المستثمرون على فكرة سيمينوف وخرج حزينا، ثم حدث ما هو غير متوقع بعدما غادر البرنامج، إذ تعاون الملياردير فيرجن ريتشارد برانسون مع سيمينوف وعمل معه لتطوير منتجه المبتكر.

وبعدها قام Siminoff بتغيير اسم شركته من «DoorBot» إلى«Ring»وباعها لشركة Amazon مقابل أكثر من 1.0 مليار دولار في عام 2018، وعاد كمستثمر في Shark Tank الموسم العاشر ومعه الكثير من المال، بحثًا عن الفكرة الرائعة التالية.

من هو جيمي سيمينوف؟

وجيمي سيمينوف، 47 عامًا، ولد في 18 أكتوبر 1976، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا ولكن مسقط رأسه هي تشيستر، نيو جيرسي.

أكمل سيمينوف تعليمه الثانوي في مدرسة ويست موريس ميندهام الثانوية في ميندهام، نيو جيرسي ومدرسة موريستاون بيرد في موريستاون، نيو جيرسي، ثم درس لاحقًا ريادة الأعمال في كلية بابسون في ويليسلي، ماساتشوستس.

ويعد جيمي سيمينوف هو الرئيس التنفيذي لشركة Ring وكبير المخترعين، وحاليًا، سيمينوف هو المخترع الرئيسي والرئيس التنفيذي لشركته Ring التي يقع مقرها في سانتا مونيكا، والتي أطلقها في أغسطس 2013.

وRing هي شركة عالمية لأمن المنازل مملوكة الآن لشركة Amazon، تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات أمان المنزل، والتي تستخدم كاميرات خارجية تعتمد على الحركة وأجراس الأبواب التي تسمح للمستخدمين بمراقبة وتشغيل أبوابهم الأمامية والخلفية وأبواب المرآب عن بعد.

كما أن جيمي سيمينوف متزوج من سيدة رائعة من إنديانابوليس بولاية إنديانا تدعى إيرين ليندسي، درست في مدرسة لويزفيل الثانوية في وودلاند هيلز، كاليفورنيا وتخرجت عام 1997، ثم التحقت بجامعة بيبردين في ماليبو، كاليفورنيا.

وبعد وقت قصير من تخرجها من الجامعة في عام 2001، حصلت ليندسي على وظيفة في شركة 20th Century Fox Films، حيث يبدو أنها لا تزال تعمل حتى اليوم.

وعملت زوجة جيمي سمينوف في العديد من الأفلام على مر السنين مثل The Fault in Our Stars ، The Hate U Give ، Stuck in Love ، Hidden Figures ، Alvin and the Chipmunks ، and Life as We Know It.

لديهم ابن واحد اسمه أوليفر سيمينوف، ابن جيمي سيمينوف يُطلق عليه اسم أولي من قبل المقربين، وعلى الرغم من جداول عملهم المزدحمة، يتأكد كلا الوالدين من قضاء أكبر وقت ممكن مع أوليفر.

وينسب سيمينوف الفضل إلى والديه في تشجيع قدرته المذهلة على تصور واختراع جميع أنواع الأدوات والمنتجات، فعندما كان سيمينوف طفلاً في تشيستر، نيوجيرسي، كان يقضي كل وقته في مرآب والديه في صنع أشياء لا ينبغي له صنعها، مثل المتفجرات، وكان يصيب نفسه باستمرار أثناء عمله على اختراعاته، مثل المرة التي صنع فيها سكينًا محلي الصنع ثم طعنها في ذراعه عن طريق الخطأ، وكان والديه مرعوبين.