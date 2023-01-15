«مشروع يستفيد من سموم العقارب» ينال إعجاب لجنة تحكيم Shark Tank

يساهم برنامج Shark Tank، المذاع عبر فضائية «CBC»، في تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة في كل المجالات المختلفة ودعمها من خلال توفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها، وكان من أبرز المشروعات التي حازت على إعجاب لجنة التحكيم «سيركيت»، ومنصة التجارة الافتراضية.

قدمت شيماء محمد، صاحبة مشروع «سيركيت»، مشروعها الذي يعتمد على تحويل سموم العقارب لعلاج ومستحضرات تجميل، موضحة: «أنا مهندسة زراعية من محافظة قنا، وأجريت العديد من الأبحاث حول كيفية الاستفادة من العقارب».

وأضافت «محمد» خلال برنامج «Shark Tank»، أن قنا تتسم بارتفاع درجات الحرارة، لذلك هناك كثير من المواطنين يصابون بلدغات العقارب، مشيرة إلى أن مشروعها يهتم بتربية العقارب وكيفية استخراج سمومها والاستفادة من جسد العقرب الميت.

مساعدات ودعم لمشروع «سيركيت»

وطلبت استثمار مبلغ مليون جنيه مقابل 30% من حصة الشركة لمزرعة لتربية العقارب، ومن ثم عرض عبدالله سلام، مليون جنيه مقسمة بنصف مليون كنوع من القرض والسلف، ونصف الآخر استثمار مقابل 30% حصة من الشركة، والتي قابلتها بالقبول، كما قدم أيمن عباس لها وعدًا بالمساعدة من خلال علاقاته بالمهتمين بالأدوية.

وشهدت الحلقة تحديًا ظريفًا بين لجنة تحكيم «شارك تانك» بلمس العقارب الحية، ولكن باءت بالفشل خوفًا من سم العقرب، ورغم الانبهار بمشروع تربية العقارب إلا أن لجنة التحكيم كان لها بعض التحفظات.

مشروع منصة تجارة افتراضية

وفي نفس السياق، أوضح حسام سامي، صاحب منصة تجارة افتراضية لنقل تجربة المشترى من خلال تجربة افتراضية، أن هناك جهودا للسماح لأي شخص حول العالم بإجراء جولة داخل المحال وقياس الملابس وشرائها.

وتابع، أن هناك حرية للتجول داخل الفرع، والتحرك يكون بشكل دائري بدرجة 360، طالبًا من لجنة الحكام ببرنامج Shark Tank، قرضا بقيمة 3 ملايين جنيه وبفائدة 20%.