مشروع «ماورد» يحصل على استثمار بقيمة 2.5 مليون جنيه من لجنة Shark Tank

قدم حسام المراغي، صاحب مشروع «ماورد» المتعلق بمجموعة العناية الأسبوعية بالبشرة، تحت شعار «ثقة تعزز الجمال» أمام لجنة تحكيم برنامج «Shark Tank»، المذاع عبر فضائية «CBC»، والخاص باكتشاف المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال وهي منتجات خاصة بالجمال من موارد طبيعية، طالبًا استثمار مشروعه بمبلغ 2.5 مليون جنيه مصري مقابل 50% من حصة الشركة.

انبهار لجنة تحكيم «Shark Tank» بالمنتجات

وقدم المستثمرون نصيحة لحسام المراغي صاحب مشروع «ماورد»، بإعادة النظر للمشروع بدقة مرة أخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بخروج التراخيص، وذلك بعد عرض المنتجات الخاصة بمشروعه، وقيام المستثمرين بمناقشات واستفسارات حول ذلك.

عرض بقمية 2.5 مليون جنيه

وعرض أيمن عباس، رجل الأعمال، على صاحب مشروع «ماورد» خلال برنامج «Shark Tank» أن يقبل الاستثمار مقابل 2.5 مليون مقابل 51%، مقسمة بالشكل التالي: 250 ألف جنيه لحسام المراغي قبل استخراج التراخيص، ومليون وربع المليون استثمارًا، ومليون وربع أخرى بعد استخراج التراخيص بشكل رسمي، ومن ثم وافق حسام مراغي بالعرض.

الجدير بالذكر أن «شارك تانك - Shark Tank» هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.