موعد عرض shark tank egypt الحلقة السادسة.. تعرف عليه

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد الحلقة السادسة من برنامج شارك تانج إيجيبت shark tank egypt، وهو برنامج اكتشاف رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين، الذي حقق نجاحات كبيرة منذ عرضه قبل 5 أسابيع، ما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل، بسبب زيادة البحث عن مواعيد عرضه.

موعد عرض shark tank egypt الحلقة السادسة

موعد عرض shark tank egypt الحلقة السادسة، برنامج رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين عبر شاشة cbc يوم السبت من كل أسبوع في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث حصل على قاعدة جماهيرية كبيرة خلال فترة عرضه، وينتظره فئة كبيرة من الجمهور ليشاهد مشاريع الشباب المختلفة التي تعرض خلاله.

وبالتالي، فإن موعد الحلقة السادسة من البرنامج، ستكون يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023.

لجنة تحكيم برنامج شارك تانك مصر 2023

لجنة التحكيم shark tank egypt، عبارة عن مجموعة من رواد الأعمال في مصر، على رأسهم أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتى سولار» وشركة «انفينيتى كابيتال انفستمنت».

كما تتكون لجنة تحكيم برنامج شارك تانك أيضا، من عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا ديزانيس، وأيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.