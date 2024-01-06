مصادر بـ«الأعلى للجامعات»: تشكيل لجان للمشاركة في تطوير منظومة الثانوية العامة

كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يُجرى خلال الفترة الحالية الاتفاق والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد موعد المؤتمر المقرر عقده لمناقشة آليات تطوير المرحلة الثانوية، بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل التي يشهدها العالم.

تطوير منظومة الثانوية العامة 2024

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن يُجرى الآن تشكيل لجان متخصصة للمشاركة في عملية التطوير والحوار المجتمعي، موضحة أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم يستهدف الخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

وذكرت المصادر، أن إشكالية تطوير منظومة الثانوية العامة ستخضع للحوار المجتمعي، حيث سيتم الاستماع لكل الآراء من أجل الوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة.

وأوضحت المصادر، أن تنسيق الجامعات 2024 سيكون بنفس القواعد والآليات التي كانت العام الماضي، مضيفة «حتى الآن لم يتم تعديل القواعد، وأي ضوابط جديدة ستكون من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات».