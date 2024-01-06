عاجل.. صدمة قوية للأهلي بسبب الصفقة الجديدة

أصبح مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خارج حسابات مسؤولي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك توصية داخل لجنة تخطيط الكرة بعدم التعاقد مع مروان حمدي، رغم إبداء السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، رغبته في التعاقد مع اللاعب بالميركاتو الشتوي الجاري.

وأوصت لجنة تخطيط الكرة بالأهلي بعدم التفاوض مع مروان حمدي بسبب ما اعتبرته «أزمة نفسية»، تتمثل في عدم قدرة اللاعب على التألق في الأندية الجماهيرية، ودخوله في أزمات مستمرة مع الجماهير، سواء داخل الملعب أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهدت لجنة تخطيط الكرة بالأرقام والإحصاءات أمام المدرب السويسري مارسيل كولر، إذ أثبتت الأرقام عدم تألق اللاعب في ناديي الزمالك والمصري على عكس تألقه الكبير خلال تجربته في صفوف نادي سموحة.

ولعب مروان حمدي مع الزمالك 25 مباراة ولم يسجل إلا 3 أهداف كما لعب مع المصري 33 مباراة لم يسجل سوى 8 أهداف، بينما تمكن من تسجيل 16 هدفًا خلال 35 مباراة مع سموحة.

ويبحث الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد في ظل استقرار كولر على رحيل صلاح محسن خلال الميركاتو الشتوي، يناير الجاري، إذ يتنافس أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي، وأحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر، على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، بعدما خرج مروان حمدي من الصورة في الأيام القليلة الماضية رغم إشادة كولر باللاعب.