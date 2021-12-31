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شوبير: كيروش يقرر ضم مروان حمدي وثنائي بيراميدز للمنتخب في أمم أفريقيا

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عمر القاضي
09:05 ص | الجمعة 31 ديسمبر 2021
مروان حمدي

مروان حمدي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، قرر إضافة 3 لاعبين لقائمة المنتخب المصري التي ستغادر إلى الكاميرون لخوض كأس الأمم الإفريقية الذي سينطلق يوم 9 يناير المقبل، بالإضافة لاتخاذه قرارًا بخوض مباراة ودية.

شوبير: ضم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لقائمة المنتخب

وقال شوبير في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ضم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لقائمة المنتخب المصري المرشحة للسفر للكاميرون».

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