وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون عن عمر ناهز 75 عاما

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، وفاة نجم هوليود الممثل البريطاني توم ويلكنسون عن عمر ناهز 75 عامًا، بشكل طبيعي في منزله، اليوم السبت.

أشهر أعمال توم ويلكنسون

واشتهر «ويلكنسون» خلال مسيرته بالتعاون مع عدد كبير من نجوم هوليود من بينهم توم كروز وجورج كلوني، إذ قدم مايزيد عن 130 عملا فنيًا ما بين السينما والدراما.

أبرز جوائز توم ويلكنسون

جرى ترشيح النجم الراحل توم ويلكنسون لجائزة الأوسكار مرتين الأولى عام 2002 من خلال فيلم Michael Clayton، والذي قدم خلاله شخصية محام، والمرة الثانية بعام 2008 من خلال فيلم In the Bedroom، كما حصل على جائزة BAFTA لمرة واحدة بعد ترشيحه 6 مرات، وذلك عن فيلم The Full Monty عام 1998، والذي حصل خلالها على جائزة أفضل ممثل مساعد.