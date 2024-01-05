رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عقد ندوات توعية عن الصحة الإنجابية في مساجد قنا

كتب:

رجب آدم
06:13 م | الجمعة 05 يناير 2024
أحد الندوات

أحد الندوات

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح الفرق الطبية بمديرية الصحة في عقد ندوات توعية وتثقيف في العديد من مساجد المحافظة، عقب صلاة الجمعة للمصلين حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها أئمة المساجد ومسؤولي الإعلام وتنظيم الأسرة وعدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة.

الصحة الإنجابية 

وأوضح الدكتور «بدران» أن سلسلة التوعية والإرشاد تأتي ضمن خطة الدولة في التنسيق بين الوزارات المختلفة، بهدف تعميم التوعية الصحية السليمة والإرشاد الطبي نحو تنظيم الأسرة وسبل الاستفادة من المبادرات الرئاسية في ذلك.

وأضافت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الندوات تطرقت إلى عرض الاستراتيجية القومية للسكان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر العالمي للسكان، وأهمية تلك الإستراتيجية في خلق مجتمع صحي يحظى كافة أبنائه بالرعاية الصحية المتكاملة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمواطنين..

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

«صحة قنا»: كل أدوية العلاج على نفقة الدولة متوفرة في المستشفيات

«صحة قنا» تطلق أول قافلة طبية في العام الجديد غدًا

«صحة قنا» ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

«الصحة» تنظم ورش عمل وندوات لدعم صحة المرأة في قنا والأقصر

«صحة قنا»: فرق طبية لمتابعة المستشفيات في مراكز المحافظة

«صحة قنا» تعقد تدريبات مكثفة لمكافحة العدوى بالإدارات الصحية
بقلم رجب آدم