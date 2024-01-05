عقد ندوات توعية عن الصحة الإنجابية في مساجد قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح الفرق الطبية بمديرية الصحة في عقد ندوات توعية وتثقيف في العديد من مساجد المحافظة، عقب صلاة الجمعة للمصلين حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها أئمة المساجد ومسؤولي الإعلام وتنظيم الأسرة وعدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة.

الصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور «بدران» أن سلسلة التوعية والإرشاد تأتي ضمن خطة الدولة في التنسيق بين الوزارات المختلفة، بهدف تعميم التوعية الصحية السليمة والإرشاد الطبي نحو تنظيم الأسرة وسبل الاستفادة من المبادرات الرئاسية في ذلك.

وأضافت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الندوات تطرقت إلى عرض الاستراتيجية القومية للسكان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر العالمي للسكان، وأهمية تلك الإستراتيجية في خلق مجتمع صحي يحظى كافة أبنائه بالرعاية الصحية المتكاملة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمواطنين..