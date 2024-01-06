محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ خلال البرقية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة

برقيات تهنئة للقيادات الكنسية

كما تقدم اللواء عصام سعد بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وزار المحافظ الكنائس والايبارشيات والاديرة لتهنئة مختلف الطوائفق بالمحافظة بالعيد، آملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام، وأن تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.