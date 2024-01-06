فتح باب التقديم للإعارات في «تعليم أسيوط».. اعرف الأوراق والشروط

أعلنت الإدارة التعليمية بمركز الغنايم في محافظة أسيوط فتح باب التقديم للإعارات للعام 2024-2025 والذي يستمر التقديم فيه حتى 31 يناير المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعارات

صورة من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم للإعارة

صورة من البطاقة الشخصية سارية للمتقدم للإعارة

صورة من جواز السفر وتكون سارية لمقدم الطلب .

توريد مبلغ مائة جنيه مصري لخزينة الإدارة التابع لها

عدد 2 طوابع نقابة مهن تعليمية

اخر تقريرين وصحيفة أحوال إلكترونية

شهادة صحية معتمدة ومختومة للمتقدم الطلب

سداد الاشتراكات المختلفة

على المتقدم في حالة الترشح للاعارة الخارجية يقوم بسداد الالتزمات الآتية:

اشتراك نقابة المهن التعليمية

اشتراك التامين الصحي وصندوق التأمين التعاوني وإبراء الذمة المالية

واجبات المتقدم

على المتقدمين للإعارة لابد أن يتم كتابة البيانات المطلوبة بكل وضوح ودقة وتدوين أكثر من رقم محمول بكل وضوح وفي حالة كتابة وتدوين البيانات بشكل خاطئ تؤدي إلى تخطي طلب الترشح وتوضيح بيان كل المؤهلات تبعا لتاريخ الحصول عليها دون اختصار من حيث النوعية.