«أسيوط الجديدة»: طرح 5 مواقع استثمارية متنوعة بمساحات مختلفة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، طرح 5 مواقع بمساحات مختلفة للاستثمار في مجالات «تجاري، سكني، ورش ومخازن، صناعي وتعليمي»، على أن يجري التقديم بمقر جهاز المدينة، ودفع نسبة جدية الحجز المعلنة لكل نشاط.

المواقع المطروحة للاستثمار بأسيوط الجديدة

وتضمن المواقع المطروحة ما يلي:

- مساحة 638 مترًا بالقطعة رقم 1 و2 بمنطقة الورش، بتوسعات جنوب غرب، وذلك لنشاط صناعات كهربائي وورقي وبلاستيك، ويبلغ سعر المتر التقديري 1425 جنيهًا.

- مساحة 300 متر بالقطعة رقم 70 بالمنطقة الصناعية الثانية، لنشاط ورش حرفية، ويبلغ سعر المتر التقديري 1425 جنيهًا للمتر.

- مساحة 10573 متر بالقطعة رقم 19، بمركز خدمات الامتداد المستقبلي، لنشاط تعليمي مدرسة ويبالغ سعر المتر التقديري 2800 جنيها للمتر.

- مساحة 936 مترًا بالقطعة رقم 13، بمنطقة باقي الحي الثاني، لنشاط تجاري سكني، ويبلغ سعر المتر التقديري 16105 جنيها للمتر.

- مساحة 3540 مترًا، بالقطعة رقم 175، بمنطقة امتداد المنطقة الصناعية، لنشاط مخازن ماعدا دوائي وغذائي، ويبلغ سعر المتر التقديري 2225 جنيهًا للمتر الواحد.