رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات ويشيد بالمشاركة

ألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كلمة خلال في احتفال عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بعنوان «فرح الميلاد وسط الأزمات».

وهنأ في بداية كلمته رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، مشيدا بمشاركة المصريين في العرس الانتخابي والذي نقل صورة مشرفة عن الدولة والشعب المصري.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال الاحتفال بعيد الميلاد: «يأتي عيد الميلاد وسط عالمٍ مضطربٍ فهناك عدة أزمات: «أزمات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن استمرار الحرب في روسيا وأوكرانيا يؤدي إلى تزايد في أعداد الضحايا واستمرار الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأضاف أيضا: «في غزة رأينا القوة الغاشمة لإسرائيل تفجر المنازل والمستشفيات مما ادى لاستشهاد الآلاف من الفلسطينيين ومنهم عدد كبير من النساء والأطفال وتدمير غزة بشكل غير مسبوق».

وتابع: «وهنا نقف خلف الدولة المصرية التي تدافع بصمود عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ونرفض كل أشكال التهجير والعنف».

جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وسط حضور حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، مندوب عن الرئيس لتقديم التهنئة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور طارق الملا، وزير البترول وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.