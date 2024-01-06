المركز الكاثوليكي المصري يمنح عمرو الليثي جائزة التميز

يكرم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الـ72، عددا من رموز الفن والمجتمع والإعلام، خلال حفل يقام يوم 23 فبراير المقبل.

وأعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، فوز الإعلامي عمرو الليثي، بجائزة التميّز الإعلامي.

وقال «دانيال» في رسالة إلى «الليثي»: «إيماناً من المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدوركم الهادف، ورسالتكم السامية من أجل التنوير وتفتيح عقول الشباب، وما تحمله أعمالكم من قيمٍ نبيلة ومضمونٍ هادفٍ، لذا يُسعدني أن أُعلمكم بأن اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما قد اختارتكم للحصول على جائزة التميّز الإعلامي خلال الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك لمشواركم الإعلامي الثري».