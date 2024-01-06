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عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة قوية لجماهيره بسبب صفقة الموسم

كتب:

أحمد أبوالليل
11:20 ص | السبت 06 يناير 2024
وسام أبو علي

وسام أبو علي

كشف تقرير صحفي، اليوم، عن انتقال وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، إلى النادي الأهلي في صفقة قياسية «الأغلى في تاريخ النادي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، والتي انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء.

وأوضح التقرير أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، كان قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي لحسم الصفقة رسميا لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي، وفقا لشبكة «BT» العالمية.

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