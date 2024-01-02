رسالة صادمة لإدارة الأهلي من مختار مختار.. موديست لازم يرحل | عاجل

طالب مختار مختار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مسؤولي القلعة الحمراء، برحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ودعم صفوف الفريق بمهاجم جديد.

مختار مختار: موديست لابد أن يرحل عن الأهلي ولو سجل أهداف هتكون صدفة

وقال مختار مختار فى تصريحات عبر برنامج «في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق»: «لازم قرار يصدر من النادي الأهلي برحيل أنتوني موديست والتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأن موديست وجوده ليس فارق مع النادي الأهلي».

وأضاف: «هدف موديست أمام مودرن فيوتشر عادي وأي لاعب يستطيع تسجيله، ولابد على الأهلي أن يعلم أن المهاجم الفرنسي هذا مستواه ولن يستطيع تقديم ما هو أفضل، حتى لو سجل أهداف هتكون (صدفة)».

واختتم تصريحاته بالقول: «لازم النادي الأهلي يفكر فى ضم مهاجم صغير في السن وبخلاف الموهبة في تسجيل الأهداف لابد أن يكون لاعب لديه قلب ويلعب بحماس مثلما شاهدنا لسنوات حسام حسن وعماد متعب».. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.