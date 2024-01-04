عاجل.. أول رد من الأهلي على استبعاد نجم الفريق من منتخب مصر

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، خلال مشاركته في معسكر المنتخب، استعداداً لخوض غمار بطولة كأس الأمم ‏الأفريقية في كوت ديفوار.

أوضح النادي الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن طبيب المنتخب أطلع بدوره أحمد جاب الله طبيب النادي، على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس، في أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

خضوع كوكا لفحوصات طبية بعد إصابته في منتخب مصر واستبعاده من أمم أفريقيا

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن في وقت سابق، خضوع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.