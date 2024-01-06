محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءًا موسعًا مع مسؤولي الإشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل، ووجه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، لافتاً إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وفقًا للخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

إعادة المظهر الحضاري

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء – مواصلة الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط، تماشيًا مع الطفرة التنموية في كل المجالات، وموجهاً بمواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات وتكثيف الجهود في هذا الملف، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين الأحياء والمرافق والمرور وكافة الجهات المختصة مشددا بالحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام.

تحقيق السيولة المرورية

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية ،ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالاحياء، مراعاة لظروفهم الاجتماعية ،كما شدد على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة المناطق للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة ،لافتًا لأهمية التواجد الميداني والعمل وفق خطة لإنهاء الإشغالات التي تشوه المظهرالحضاري، مؤكدًا إنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.