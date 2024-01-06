وزير العدل يزور بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت القضائية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار عمرو مروان وزير العدل، في حضور عدد من التنفيذيين وممثلي الهيئة القضائية ببورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات.

وقدم وزير العدل التهنئة لمحافظ بورسعيد وأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي لبورسعيد، كما تفقد وزير العدل شارع 23 يوليو، وأشاد بالتطوير الذي شهدته المحافظة مؤخرا.

والتقط المحافظ والوزير صورا بجوار النصب التذكاري، وساحة ميدان المسلة التي يتواجد بها أسراب الحمام، ثم توجه وزير العدل إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.

وزير العدل يتفقد عدد من المنشآت

ومن المقرر، أن يتفقد وزير العدل عددا من المنشآت القضائية، منها محكمة بورسعيد الإبتدائية واستئناف بورفؤاد ومكاتب الشهر العقاري، لمتابعة سير العمل فى التحول الرقمي وميكنة منظومة التقاضي تكنولوجيا وعقد لقاء مع المستشارين.

إنشاء محكمة للأسرة

وتشمل زيارة وزير العدل تفقد قطعة أرض مخصصة لإنشاء محكمة للأسرة، وعقد لقاء مغلق مع المستشارين ويلتقي القضاة والعاملين.