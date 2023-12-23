وزير العدل الفلسطيني: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار بغزة رغم أن الأزمة تهدد الأمن والسلم العالميين.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تلتزم ولم تحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن بدعم الولايات المتحدة، مضيفا أن أمريكا شريكة لإسرائيل في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متابعًا أن تل أبيب أنهت اتفاقية أوسلو بجرائمها التي ترتكبها في الأراضي المحتلة وندعو لمؤتمر دولي للسلام.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن أولوية الحكومة الفلسطينية إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.