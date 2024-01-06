حالة نادرة لولادة توأم في يومين وعامين مختلفين بأمريكا.. الفرق بينهما 40 دقيقة

حالة ولادة نادرة لتوأم، شهدتها مستشفى أمريكي، إذ ولد توأم في يومين وعامين مٌختلفين بأمريكا، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها «CDC»، تُشكل التوائم حوالي 3% من الولادات الحية بأمريكا.

ولادة توأم في يومين وعامين مختلفين بأمريكا

وتفاجأت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بتوأم لا يتشاركان تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد، وفق الزوجة إيف همفري، التي أكدت أنه حوالي الساعة السادسة صباحًا من ليلة رأس السنة، كانت تٌهنئ زوجها بيلي بمناسبة عيد ميلاده، وحينها أخبرته عن نزول ماء الجنين ذهبا إلى المستشفى.

ووفق تصريحات الزوجة لوسائل إعلام أمريكية فإنها وزوجها التقيا بالدكتورة ميليسا يوركانين، إلى جانب فريق المخاض والولادة، في مستشفى «فيرتوا فورهيس» الأمريكية، لبحث الأمر لكن الدكتورة أخبرتهما أن الزوجة على وشك الولادة لتبدأ استعدادات الولادة.

الفرق بين ولادة التوأم 40 دقيقة

الزوجة أكدت حدوث ما لم يكن في الحسبان، إذ وضعت مولودها في ليلة رأس السنة الجديدة وبعدها بفارق 40 دقيقة تمامًا ولدت مولودها الثاني ليسجلا في يومين وعاملين مختلفين.

وبحسب الدكتورة يوركانين فإن احتمال ولادة التوائم في أيام مختلفة تعتبر ظاهرة نادرة: «خلال ممارستي المهنية، لم أنجب قط توأمًا في يومين مٌنفصلين، ناهيك عن عامين منفصلين».

الزوج «بيل» أكد أن ولادة التوأم سبب لاستمرار الاحتفالات في منزل عائلة همفري: «لدي ثلاثة أولاد.. وأعياد ميلادنا جميعًا متقاربة لكن التوأم أدخل السعادة في قلوبنا، ومازح الجميع الواضح أن عيد ميلادي سيأخذ المقعد الخلفي في هذه المرحلة».

توأمان في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين

لم تكن هي الحالة الأولى في رأس السنة بل يحتفل توأمان في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، ولكن في سنتين مختلفتين، وفق وسائل إعلام أجنبية.

إذ وُلدت إحداهما عند الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش، يوم 31 ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من يناير 2024، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان.