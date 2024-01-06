ما الانفجار الشمسي الذي يضرب الأرض؟.. انقطاع الإنترنت والكهرباء عالميا

تفتتح التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية العام الجديد 2024، إذ بدأت بزلزال مٌدمر ضرب اليابان بقوة وخلف العديد من الضحايا، فيما ظهرت بعض التحذيرات الفلكية من اقتراب حدوث الانفجار الشمسي الذي يهدد الأرض.. فما الانفجار الشمسي وهل يٌؤثر بالفعل على الإنترنت؟

ما الانفجار الشمسي الذي يهدد الأرض ويقطع الإنترنت؟

الانفجار الشمسي هو انبعاث كتلة إكليلية كبير، على شكل سحابة من الجٌسيمات المشحونة التي تنطلق من الشمس، يمكن أن تتسبب في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، ما بدوره يٌهدد بانقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي، بحسب موقع «sciencefriday» المتخصص في العلوم.

مع بداية عام 2024، من المحتمل أن تصل الشمس إلى ذروة نشاطها، ما يعني إنتاج المزيد من الانبعاثات الكتلية الإكليلية، لكن مع غياب التنبؤ بموعد هذا الانفجار، وكيفية حدوثه بشكل دقيق، لكن حال حدوثه سيتسبب في عواصف مغناطيسية على الأرض، يمكن بدورها أن تٌؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة، واضطرابات في الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومشاكل في الأقمار الصناعية.

انقطاع الإنترنت يأتي ضمن الأعراض المحتملة للانفجار الشمسي، لكن حدوثه ليس حتميًا، إذ تعتمد حدوث ذلك على شدة العاصفة المغناطيسية، وعلى مدى استعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتعامل مع هذه العواصف والتغيرات المناخية والتلقبات الجوية المختلفة.

حماية البنية التحتية من العواصف المغناطيسية

وبحسب الموقع، فإن الضروري دعم جهود البحث والتطوير التي تركز على تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من العواصف المغناطيسية، من أجل تفادي انقطاع الكهرباء الذي يحدث جراء تلك الظواهر الطبيعية في بعض المناطق، رغم كونها لا تحدث كثيرًا، لكن يجب الاستعداد لها جيدًا، باعتبارها تهدد أحد الأشياء الحيوية التي لا يٌمكن الاستغناء عنها.