هاني شنودة عن ألبوم عمرو دياب الجديد: «كل المطربين هيقلدوه»

حالة كبيرة من النجاح حققها الفنان عمرو دياب، بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم «مكانك»، إذ أشاد به الموسيقار الكبير هاني شنودة،في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

هاني شنودة يشيد بألبوم عمرو دياب

وقال هاني شنودة إن عمرو دياب دائما يخلق الحدث والجميع يسيرون خلفه: «عمرو دياب هو رأس الحربة بيعمل الحاجة والكل بيقلده، والحقيقة ده اللي حصل في ألبومه الجديد، الناس كلها بتنزل سينجل، وهو راح نزل ألبوم كامل مرة واحدة، وحقق نجاحا كبيرا، والكل هيعمل كده بعده».

وتابع «شنودة» حديثه عن عمرو دياب: «هو حالة فنية فريدة ومختلفة، وقادر على تحقيق النجاح، والحفاظ عليه طوال الوقت بذكاء ومجهود كبير» .

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوما غنائيا، بعنوان «مكانك» يتضمن 12 أغنية متنوعة من بينها «ياقمر وظبط مودها ومكانك ومعرفش حد بالاسم ده ومتغيبش وسلامك وصلي»، وغيرها.