هاني شنودة ضيف برنامج «Sold Out» مع محمود سعد 6 نوفمبر

يستضيف برنامج Sold Out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، الفنان والموسيقار هاني شنودة، في لقاء خاص 6 نوفمبر المقبل في الثامنة مساء.

المقابلة تذاع عقب تصويرها وتسجيلها عبر منصة واتش ات.

ويتضمن اللقاء مشاركة الجمهور فيه بالحوار والمناقشة وسيليه حفل موسيقي يعزف خلاله هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

العرض يشمل فقرة لأحد نجوم الغناء

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.