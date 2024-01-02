كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «بيوحشنا».. أولى أغنيات ألبوم «مكانك»

حالة من البهجة خلقها الفنان عمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد «مكانك» الذي يضم 12 أغنية جديدة ومتنوعة، ليتصدر به قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق «أنغامي» على مستوى الوطن العربي، بعد ساعات قليلة من طرحه، ليختم عام 2023، بتألق جديد يضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة الممتدة لنحو 50 عاما.

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «بيوحشنا»

أغنية «بيوحشنا»، هي أولى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، ومن كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري، وميكس وماستر أمير محروس، وتساءل كثيرون عن كلمات الأغنية، التي جاءت كالتالي:

ملازمنا.. ملازمنا خياله وطيفه فين ما نروح

ملازمنا إكمنه حبيبي الروح بالروح

لا لا لا لا أحب غيره مش مسموح

ملازمنا ملازمنا خياله وطيفه فين ما نروح

ملازمنا إكمنه حبيبي الروح بالروح

لا لا لا لا أحب غيره مش مسموح

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا أبا ليلة ورا ليلة خلانا عشقنا

الليل طال، الليل طال

ياما النور هل معاه

ياما الليل طال، ياما النور هل معاه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

لا يا شاغلنا يا شاغلنا

تعالى اطمن على الأحوال

وطمنا إن كنا بنيجي ساعات على البال

فيها حاجة إن كنت ترد الشوق بسؤال

يا شاغلنايا شاغلنا تعالى اطمن على الأحوال

وطمنا إن كنا بنيجي ساعات على البال

فيها حاجة إن كنت ترد الشوق بسؤال

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله.

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «بيوحشنا» الأكثر بحثا

ومنذ طرح كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «بيوحشنا»، على منصة أنغامي، وتصدرت تريند جوجل والسوشيال ميديا، إذ جاءت ضمن الأكثر بحثا بين أغاني ألومه الجديد «مكانك»، يليها أغنية «يا قمر» ، ثم باقي الـ12 أغنية في الألبوم الجديد.